Черноморск отрезали от Одессы

Правда, только на один день. Сегодня с утра паромная переправа закрыта для движения транспорта. Это сделано с целью проведения необходимого комплекса запланированных ремонтных работ.

На время их проведения связь с Черноморском осуществляется по трассе «Одесса-Овидиополь» с поворотом возле пгт Великодолинское.

Впрочем, автомобильное движение по понтонной переправе будет возобновлено уже 27 мая.

Напомним, что о краткосрочном закрытии переправы для транспорта администрация Черноморского порта предупреждала еще в 10-го мая.