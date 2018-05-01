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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

Черноморск отрезали от Одессы

Категория: Новости


Правда, только на один день. Сегодня с утра паромная переправа закрыта для движения транспорта. Это сделано с целью проведения необходимого комплекса запланированных  ремонтных работ.

На время их проведения связь с Черноморском осуществляется по трассе «Одесса-Овидиополь» с поворотом возле пгт Великодолинское.

Впрочем, автомобильное движение по понтонной переправе будет возобновлено уже 27 мая.

Напомним, что о краткосрочном закрытии переправы для транспорта администрация Черноморского порта предупреждала еще в 10-го мая.



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