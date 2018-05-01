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  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

Пожар в «Радужном». Местные жители сработали оперативнее пожарных

Категория: Новости


По информации ГСЧС, накануне вечером в квартире на двенадцатом этаже шестнадцатиэтажного дома произошло возгорание.

Пожарный экипаж прибыл на место уже через девять минут после вызова. Однако для того, чтобы попасть в квартиру, где находился очаг возгорания, пришлось вскрывать запертую железную дверь.

После того, как доступ в квартиру был открыт, пожарные в течение десяти минут справились с огнем. Площадь возгорания составила три квадратных мера. Причина возгорания устанавливается.

В ликвидации возгорания принимали участие восемь единиц техники и двадцать девять человек личного состава.

При этом, как особо выделило руководство ГСЧС, к моменту прибытия спасателей местные жители уже самостоятельно развернули пожарные шланги, ведущие к местному гидранту, что существенно облегчило работу пожарных.



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