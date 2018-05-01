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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

В Черноморске проезд в общественном транспорте будет «бить по кошельку» жителей больнее, чем в Одессе

Категория: Новости


С 1 июня в Черноморске существенно повышается тарифы на проезд в общественном транспорте.

В Черноморске проезд в общественном транспорте будет «бить по кошельку» жителей больнее, чем в Одессе

 

По информации мэрии, проезд по Черноморску будет стоить шесть гривен, за поездку в расположенную буквально рядом Александровку придется выложить уже семь гривен, а в расположенное чуть дальше Малодолинское — уже восемь гривен.

Причиной повышения тарифов названы подорожание ГСМ, запчастей и стоимости обслуживания автобусов.

Отметим, что даже с учетом того, что проезд непосредственно по городу стоит шесть гривен, а не семь, как в Одессе, длина маршрутов там просто несравнима с одесскими. Достаточно сказать, что продолжительность одного 121-го маршрута в Одессе в несколько раз превышает расстояние до Александровки.

А стоимость проезда с начала лета станет одинаковой.



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