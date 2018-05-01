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  • Дата: Вчера, 18:00
Вчера, 18:00

На углу Дерибасовской восстановили «Тень Пушкина», чуть переместив её

Категория: Новости

На углу Дерибасовской восстановили «Тень Пушкина», чуть переместив её

 

 

В Одессе, на углу улиц Дерибасовской и Ришельевской, восстановили скандальный арт-объект «Тень Пушкина», немного переместив его.

Ранее изображённый на тротуаре чёрный силуэт тени был поврежден при замене расположенной рядом опоры уличного освещения. Однако в мэрии с упорством, достойным лучшего применения, восстановили сей сомнительный, с точки зрения моральной и культурологической ценности, объект.

Кроме того, тень слегка подвинули: теперь столб находится не у лица силуэта, а над его головой. Однако попирать ногами тротуарное изображение имеют возможность, как и ранее, все желающие. Утешает только факт, что силуэт имеет сходство с гением российской словесности только в воображении автора арт-объекта. Скорее, на углу Дерибасовской  мы ходим по силуэту условного мужчины в цилиндре.

На углу Дерибасовской восстановили «Тень Пушкина», чуть переместив её

 

                                                       

                                              



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