Активист дорожного контроля, издевавшийся над полицейскими в соцсетях, остановлен за пьяную езду

В ночь на воскресенье, 27 мая патрульный экипаж остановил автомобиль Volvo с европейскими номерами за проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора.

Инцидент произошёл на улице Пантелеймоновской, в районе дома 56.

Во время общения полицейские обратили внимание на запах алкоголя из салона авто, а также на поведение водителя и пассажиров, в результате чего водителю было предложено пройти проверку на состояние алкогольного опьянения. Драгер подтвердил нарушение — 1,30 промилле.

Мужчина не согласился с результатом проверки, после чего ему предложили проехать в медицинское учреждение. 41-летний нарушитель от прохождения медосвидетельствования отказался в присутствии двух понятых. Однако затем всё же согласился, и медработники засвидетельствовали алкогольное опьянение.

Правоохранители составили административные материалы за нарушение ч. 1 ст. 130 КУпАП, сообщила пресс-служба патрульной полиции Одесской области.

Советник начальника областной полиции Одессы Руслан Форостяк написал в Facebook, что остановленным за пьяную езду оказался «скандально известный активист».

«Я бы об этом не писал, если бы этим активистом не оказался тот, кто длительное время троллил патрульную полицию Одесской области, постоянно изображая их дегенератами в своих репортажах», — отметил Форостяк. Он добавил, что активист состоит в дорожном контроле и занимался безопасностью на дорогах. Форостяк также попросил не пытаться выяснить у него фамилию активиста. «Никакого злорадства не чувствую, но довольно интересно как это воспримет общество и его коллеги, потому что именно по этой реакции можно сделать вывод насколько вообще постоянное это общество и способно оно генерировать стандарты, на которые должны отвечать правоохранительные органы», - подчеркнул Руслан Форостяк.

Согласно информации некоторых СМИ, пьяным за рулем был Алексей Булгару, активист ОО «Безпечне Місто».