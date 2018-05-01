У одесских бездомышей – собак и кошек из приютов – появилась возможность обрести свой дом

В Одессе прошел первый в Украине фестиваль под названием «Home me», на котором одесские бездомыши – собаки и кошки из приютов получили возможность обрести новых любящих хозяев. Все представленные животные ранее жили на улице и были спасены волонтерами.

«Тут много красивых собак и кошек с добрыми глазами, они хотят обрести хозяев, которые подарят им любовь и добро. Нам очень хочется, чтобы люди получали позитивные эмоции от общения с животными и если они сейчас не готовы взять, то со временем смогут. Для этого мы планируем проводить фестиваль раз в полгода, надеемся, что следующий сможем провести осенью», - рассказывает организатор фестиваля Елена Швец.

Гости фестиваля смогли подержать на руках и погладить кошек и собак, поиграть с ними, прогуляться и принять решение забрать к себе. Для этого требовалось пообщаться с куратором животного, зарегистрировать его в международной базе с представителем департамента защиты животных и сфотографироваться с ним.

Еще на фестивале можно было приобрести литературу по уходу за животными, ошейники и именные жетоны.