 
Информация к новости
  • Просмотров: 193
  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

В Одесской области горел рынок

Категория: Новости / Происшествия


В Одесской области горел рынок

По информации ГСЧС, пожар произошел на рынке села Ильичанка в Лиманском районе.

Там загорелся торговый павильон. И хотя пожарный экипаж прибыл на место уже через несколько минут после вызова, к моменту их прибытия площадь возгорания составила уже около шестидесяти квадратных метров.

Для ликвидации возгорания пожарным понадобилось около часа.

Жертв нет. По предварительным данным, причиной возгорания стало использование аварийной электротехники.

В ликвидации пожара принимали участие три единицы техники и шестнадцать человек личного состава.

 



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 