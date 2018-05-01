В Одесской области горел рынок

По информации ГСЧС, пожар произошел на рынке села Ильичанка в Лиманском районе.

Там загорелся торговый павильон. И хотя пожарный экипаж прибыл на место уже через несколько минут после вызова, к моменту их прибытия площадь возгорания составила уже около шестидесяти квадратных метров.

Для ликвидации возгорания пожарным понадобилось около часа.

Жертв нет. По предварительным данным, причиной возгорания стало использование аварийной электротехники.

В ликвидации пожара принимали участие три единицы техники и шестнадцать человек личного состава.