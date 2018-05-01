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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

Одесские спасатели просят помощи

Категория: Новости


Областное управление ГСЧС просит материальной помощи у областного совета. По информации пресс-службы ведомства, в ходе заседания комиссии по экологии и ЧС представители ГСЧС попросили выделить пятнадцать миллионов гривен.

Эти средства необходимы для закупки нового современного противопожарного оборудования, которое необходимо для оперативной ликвидации возгораний и их последствий.

Отметим, что одной из основных проблем ведомства является нехватка передвижных пожарных лестниц.

К тому же их габариты уже не соответствуют запросам современного высотного строительства.



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