Одесские спасатели просят помощи

Областное управление ГСЧС просит материальной помощи у областного совета. По информации пресс-службы ведомства, в ходе заседания комиссии по экологии и ЧС представители ГСЧС попросили выделить пятнадцать миллионов гривен.

Эти средства необходимы для закупки нового современного противопожарного оборудования, которое необходимо для оперативной ликвидации возгораний и их последствий.

Отметим, что одной из основных проблем ведомства является нехватка передвижных пожарных лестниц.

К тому же их габариты уже не соответствуют запросам современного высотного строительства.