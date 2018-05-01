Активисту, убившему солдата ВСУ, не по рангу лечиться в Одессе

Бывший глава одесского отделения «Правого сектора», в ночь на 25 мая в драке нанесший четыре смертельных ранения 29-летнему жителю Ильичёвска (Черноморска), десантнику ВСУ и отцу троих детей, уехал из Одессы в Киев.

Об этом Стерненко сам написал на своей страничке в Facebook. https://www.facebook.com/sergiy.sternenko/videos/435671886880551/

https://www.facebook.com/sergiy.sternenko/videos/436131536834586/

По его словам, в Одессе он попросту не мог получить соответствующего лечения: в частности, Стерненко утверждает, что в Еврейской больнице ему попросту отказали в медпомощи, так что ему пришлось обратиться за ней в одну из столичных клиник.

Стерненко утверждает, что киевские врачи диагностировали у него множество проблем с раненой рукой, которые потребуют долгого лечения. В общем, в Одессу активист, похоже, в ближайшее время возвращаться не собирается.