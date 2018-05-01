«Черноморец» таки покидает высшую лигу украинского футбола

27 мая одесский «Черноморец» потерпел сокрушительное поражение в переходном матче с «Полтавой», лишившись права в следующем сезоне выступать в Премьер-лиге чемпионата Украины по футболу.

Игроки «Полтавы» сумели поразить ворота «Черноморца» трижды (на 68, 105 и 111 минуте), тогда как «моряки» не сумели ответить на это ни одним забитым мячом.

«Полтава» (впервые в истории клуба) завоёвывает себе место в Премьер-лиге, а «Черноморец» в сезоне 2018/2019 годов будет играть в Первой лиге.

Стоит отметить, что подобное фиаско в своей новейшей истории «Черноморец» терпит не впервые: он уже вылетал из Премьер-лиги по итогам сезона 2009/2010 годов. Однако тогда «моряки» сумели не только вернуться в высшую лигу, но и пробиться в еврокубки по итогам сезона 2012/2013 годов.

Смогут ли «моряки» повторить нечто подобное в этот раз, покажет время.