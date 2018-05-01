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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

В Одесской области поезд буквально разорвал микроавтобус. Есть жертвы и пострадавшие

Категория: Новости


В Одесской области поезд буквально разорвал микроавтобус. Есть жертвы и пострадавшие

По информации ГСЧС, трагедия произошла утром в Кодымском районе. Там на Лабушанском переезде поезд «Одесса-Киев» врезался в микроавтобус «Nissan».

В результате находившаяся в нем двадцати шести летняя женщина погибла. Еще трое пассажиров получили травмы. В их числе двое детей двух и девяти лет. Они госпитализированы.

В Одесской области поезд буквально разорвал микроавтобус. Есть жертвы и пострадавшие

 

Спасатели оперативно убрали обломки автомобиля с путей и движение поездов было восстановлено.

По факту случившегося начато уголовное производство по части 2 статьи 286 (нарушение ПДД, приведшее к гибели человека).

Отметим, что согласно предварительной информации, виновником столкновения стал именно водитель иномарки, который выехал на железнодорожные пути, не смотря на запрещающую светозвуковую сигнализацию.

Кстати, по имеющейся информации, сам водитель практически не пострадал.



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