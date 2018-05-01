Выходные и праздники в июне

Лето начнется для украинцев с двадцати рабочих дней и десяти официальных выходных и праздников.

Кроме того, в июне запланирован один предпраздничный короткий день.

Именно на июнь выпадает один из самых значимых для государства праздников - День Конституции. В связи с этим Кабинет Министров рекомендовал перенести рабочий день с пятницы 29 июня на субботу 23 июня.

В итоге:

- 27 июня - предпраздничный день, сокращенный на 1 час;

- 28 июня - День Конституции Украины (в этом году выпадает на четверг);

- 29 июня - перенесенный выходной день с субботы;

- 2, 3, 9, 10, 16, 17, 24, 30 – выходные субботы и воскресенья.

К слову, 1 июля - также выходной, поскольку в этом году выпадает на воскресенье.

День Конституции

Одним из главнейших государственных праздников, которые выпадают на июнь, как уже упоминалось, является День Конституции. Его мы будем отмечать 28 июня в честь принятия основного законодательного документа страны – Конституции Украины.

1 июня украинцы будут отмечать День защиты детей.

Для этого праздника традиционной является организация самых разнообразных развлекательных мероприятий для детей: с конкурсами, подарками, аттракционами. Но все же его главная задача - напоминание о равенстве прав всех детей в области воспитания, образования, социального обеспечения, физического и духовного развития, а также защита этих прав.