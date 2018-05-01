Депутаты областного совета рассмотрят вопрос о передаче имущества местных ПТУ в коммунальную собственность

Депутатам областного совета предлагается рассмотреть вопрос о передаче имущества ПТУ, расположенных на территории области на баланс местных бюджетов. Соответствующий проект вынесен на ближайшую сессию областного совета, которая запланирована на 12 июня.

Отметим, что ситуация, когда большая часть из ста двадцати восьми ПТУ региона финансируются из местных бюджетов, а управляются из Киева, несправедлива, обсуждалось еще в домайдановские времена. Однако тогда события 2014 года отвлекли внимание от вопросов профессионально-технического образования.

И вот сейчас депутаты решили наконец устранить эту несправедливость.