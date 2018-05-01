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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

За продажу алкоголя и сигарет несовершеннолетним торговые точки будут лишать лицензии

Категория: Новости


Об этом со всей ответственностью предупредил губернатор Максим Степанов. По его словам, он сам стал свидетелем того, что сигареты продали десятилетнему мальчику. «Он купил их по моей просьбе. И ему продали!», — возмутился губернатор.

Он предупредил, что за такие нарушения наказания будут самыми строгими. Вплоть до лишения лицензии.

При этом оправдания вроде того, что «ребенка послали за сигаретами и спиртными напитками знакомые продавцу родители», во внимание приниматься не будут.



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