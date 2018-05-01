За продажу алкоголя и сигарет несовершеннолетним торговые точки будут лишать лицензии

Автор: Александр Михайлов «Слово»
Об этом со всей ответственностью предупредил губернатор Максим Степанов. По его словам, он сам стал свидетелем того, что сигареты продали десятилетнему мальчику. «Он купил их по моей просьбе. И ему продали!», — возмутился губернатор.
Он предупредил, что за такие нарушения наказания будут самыми строгими. Вплоть до лишения лицензии.
При этом оправдания вроде того, что «ребенка послали за сигаретами и спиртными напитками знакомые продавцу родители», во внимание приниматься не будут.