«Наши деньги украли те, кто убеждал нас – Крымский мост не построят никогда»

Евгений Черняк, владелец одного из самых известных в Украине алкогольных холдингов и активный пользователь Facebook, находясь в Киеве в непосредственной близости от недостроенного с 1993 года Подольского моста через Днепр, написал у себя на странице:

«Это Ржавеющее Чудо – памятник украинской коррупции. Стоит он – 400 млн. долларов. Дороже, чем Крымский Мост в пересчёте на один метр строительства. Наших с вами денег.

Которые украли, в том числе, те, кто убеждал нас, что Крымский Мост не построят никогда. А сейчас убеждают, что его смоет волной. А завтра расскажут, что у нас плохое зрение и машины, которые едут по Крымскому Мосту – это иллюзия и мираж.

И наши разбитые дороги – это так и должно быть. И недостроенные мосты тоже супер. И во всем мире так…

А кто не замечает очевидных успехов, тот враг и шпион всех разведок Мира и при обыске у него найдут удостоверение партизана, орден Ленина и парашют, на котором его забросили для совершения диверсий.

Пока мы верим этим … они продолжают воровать со скоростью миллион долларов в минуту.»

Так болезненно и остро бизнесмен отреагировал на шутку президента Украины Петра Порошенко про открытие моста через Керченский пролив в аннексированном Крыму: «А мост обязательно понадобится оккупантам, когда они будут срочно покидать наш Крым».

Я нисколько не сомневаюсь в не менее болезненном восприятии подобных шуток большинством моих дорогих читателей. Ведь у нас по всей стране, если не в каждом городе, то в каждой области – наверняка, каждый недостроенный инфраструктурный объект-долгострой является подобным «ржавеющим памятником украинской коррупции».

Мосты устали…

Что, по-вашему, случилось с обвалившимся, слава Богу – без жертв, в центре Киева в 2017 году Шулявским мостом?

Предполагаете, что его преступно долго не ремонтировали, а деньги на ремонт исчезали в чьих-то карманах? А вот и нет, дорогие мои читатели! По образному выражению «златоуста» наших дней столичного мэра Виталия Кличко, мост просто «устал с той стороны, где больше машин»…

По тем же причинам, по-видимому, устал строиться в течении 15 лет подобный мост и в Запорожье… Да и любая разбитая дорога к любому населённому пункту может стать наглядным примером зарывания бюджетных средств в землю, в прямом и переносном смысле.

Каждый недостроенный украинский мост, дорога или другие инфраструктурные объекты должны быть вечным укором для нашего президента и других должностных лиц, отбирающим у них не только желание подшучивать над успехами других, но и собственные покой и сон! Но вместо повинной от властей всех уровней украинцы продолжают слышать о тотальном обнищании России помимо Москвы и Петербурга, об упадке российской экономики, что подряд на строительство Керченского моста получили друзья детства Путина братья Роттенберги, что построен он по чисто коррупционной схеме, и нажились на его строительстве только российские олигархи. И всё это – правда… И россияне, также как и мы, не любят свою власть, кляня тотальную коррупцию и умирающую инфраструктуру. И они не верили, что мост будет построен, оппозиционно настроенные к власти Путина кинематографисты даже фильм сняли о том, как прообраз Крымского моста обрушивается во время торжественного открытия. «День выборов-2» называется…

Но в сухом остатке, при сопоставимом зашкаливающем уровне коррупции и у нас, и у них – в России мост есть, а у нас мосты – только разрушаются.

Прав был, конечно, экс-президент Леонид Данилович Кучма, Украина – не Россия. У России две беды – воры и дороги. А в Украине – три беды: воры, дороги и мы, дураки, потому как позволяем красть наши деньги.

А уж, что при этом наши власть имущие будут рассказывать, как отпиаривать своё воровство, зависит напрямую не только от интеллектуальных способностей, но, как мне кажется, от наличия остатков совести у провластных структур. Поэтому появляются не только «уставшие» мосты, утончённые шутки по поводу строительства моста во время открытия очередного туалета в сельской школе, но и особенный «цимес» – уверения в том, что на строящемся годами объекте «работают круглосуточно».

«Работают там круглосуточно»

В каждом городе, в каждой области Украины, как я уже отмечала ранее, есть свой «уставший» мост или дорога. Для Одесской области это мост на трассе Одесса-Рени возле молдавского села Паланка, построенный в 60-е годы прошлого века советскими людьми для нас, их потомков, всячески отрицающих такое родство.

Сразу оговорюсь: мост через ручей в Днестровских плавнях по всем экспертным оценкам можно было отремонтировать за два месяца при наличии двух составляющих: завода (по сути полигона), выпускающего сборные ж/б конструкции для мостов и путепроводов (на всю Украину сейчас такой остался один), и единственного остававшегося до 2012 года в Одесской области мостоотряда – профильной организации, специально созданной в советское время для строительства и ремонта мостов, на данный момент ликвидированной. Таким образом, специалистов по мостам сейчас нет, и для таких задач приходится привлекать некомпетентных дорожников.

Ремонт моста, который находился в аварийном состоянии, затеяли еще в конце 2015-го. Старые опорные конструкции хотели разобрать и установить новые, а закончить капитальный ремонт планировали за девять месяцев, то есть в 2016-ом. С тех пор срок сдачи объекта несколько раз откладывался. В мае 2017-го в ОГА заявили, что откроют мост в августе, затем – в декабре. Чиновники говорили, мол, ремонт затягивается из-за проекта реконструкции, в котором уже во время ремонта нашли ошибки. Чтобы исправить эти неточности, требовались дополнительные геодезические исследования. «Поручил бригадам работать круглосуточно», – написал председатель Одесской облгосадминистрации Максим Степанов на своей странице в Facebook в апреле 2017-го.

После того, как мост не смогли отремонтировать ни в один из заявленных сроков, обнаружилась другая проблема – единственная дорога, по которой возможно было проехать из Одессы на юг и запад Одесской области, прошла через Белгород-Днестровский и курорт областного значения – Затоку. Все грузовые автомобили и легковой транспорт вынужденно проходили через центральную часть города и населённого пункта, из-за чего происходило повреждение дорожного покрытия и нескончаемые пробки. Вот тогда и придумали построить временную объездную дорогу до окончания ремонта моста. Но вот – незадача, для построения обычной насыпной дороги пришлось бы арендовать часть территории соседней Молдавии. Было заключено соглашение на самом, что ни на есть, высоком уровне, ну и, естественно, были выделены очередные дополнительные средства на строительство временной объездной дороги по территории Республики Молдова. Как ни странно, дорога была построена за два месяца, а на её открытие прибыл скандально известный попытками запустить Hyperloop в Украине министр транспорта и инфраструктуры Омелян.

Анализируя информацию, представленную заказчиком работ на интернет-платформе публичных закупок ProZorro, помимо корректировки проекта, дополнительных геодезических исследований, пришли к выводу, что к уже существующим 16-ти анкерным сваям необходимо добавить еще восемь, чтобы мост выдерживал предполагаемые нагрузки. На дополнительные работы фирма-подрядчик получила 32,3 млн грн., хотя до этого на ремонт моста и различные сопутствующие экспертизы уже выделили около 72 млн грн.

По словам главы Одесской области Максима Степанова, на сегодняшний день уже выполнено 80% работ. «Хотите увидеть, что делают с мостом сейчас – смотрите видео. Ходят слухи, работают там круглосуточно», – загадочно написал Степанов в своём Facebook.

И под эту знакомую нам риторику «работают там круглосуточно», руководитель области, как бы невзначай, передвигает заявленные Одесской областной службой автомобильных дорог сроки окончания ремонта с начала мая на июнь уже 2018 года… Вроде – всего лишь на месяц, вроде – не критично… Но, дорогие мои читатели, будем бдительны и требовательны к нашим властям, чтобы убаюкивающее забалтывание о круглосуточной работе не превратило двухмесячный ремонт речного моста в трёхлетний долгострой, отягощённый международными обязательствами. Долгострой, как явление, как индикатор коррупционных процессов, выгоден власти, но разрушителен для благосостояния народа.