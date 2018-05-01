Лаокоона и его сыновей в очередной раз вылечили и оградили от вандалов

Кажется, наши одесские СМИ уже даже устали писать о том, что знаменитая скульптурная композиция у Археологического музея «Лаокоон и его сыновья» в очередной раз стоит изуродованной. Судьбинушка у нее такая: время от времени господа вандалы измываются над скульптурой, то и дело отбивая какие-нибудь части тел то у самого Лаокоона, то у его сыновей.

Для начала стоит вспомнить, чему посвящена историческая скульптура. Лаокоонт (Лаокоон) – в греческой мифологии жрец Аполлона в Трое, прорицатель, предостерегавший сограждан не вводить Троянского коня в город. Аполлон послал двух змей, которые переплыли море и поглотили сыновей Лаокоонта Антифанта и Фимбрея, а затем задушили самого Лаокоонта. Скульптура в Одессе – это копия древнегреческой композиции на мифологический сюжет: троянский жрец и его сыновья борются со змеями. Оригинал создан Родосскими мастерами – Агесандром, Афондором и Полидором – в I веке до нашей эры. Копию подарил Одессе в XIX веке известный меценат, городской голова на протяжении 17 лет – Григорий Григорьевич Маразли. Первоначально скульптура находилась на даче Маразли, которая располагалась на Французском бульваре.

А теперь напомним вам лишь о последних «вандальных» событиях. Недостающую часть руки одной из скульптур на композиции уже восстанавливали в 2006 году. Летом 2013 года, аккурат в разгар курортного сезона, она в очередной раз была подвергнута нападению вандалов: сыну древнего грека отбили пальцы. Тогда же официально сообщалось, что «специалисты Управления по вопросам охраны объектов культурного наследия провели обследование памятника и составили акт, на основании которого будет подготовлена дефектная ведомость с определением объемов реставрационных работ».

Это были далеко не первые случаи «нападения» на знаменитую скульптуру. Лаокоону вообще в Одессе как-то уж очень не везет. Даже наши писатели этой темы касались не раз. В «Одесских рассказах дяди Миши» В.Чиркова читаем о судьбе Лаокоона: «И почему, как голая скульптура, так обязательно отломают! Древние греки, я слышал, отбивали руки, а у нас всегда – это самое!».

«Это самое» то и дело отбивали вандалы самому Лаокоону-старшему, когда он еще стоял на месте Пети и Гаврика в скверике на Преображенской. «Это самое» восстанавливали, его снова отбивали. Говорят, скульптор, занимавшийся реставрацией, даже заготовил несколько копий «этого самого», чтобы вовремя менять. Кстати, следы замены отчетливо видны на памятнике.

Ну а с 2017 года одесская скульптура Лаокоона с сыновьями уже полтора года стояла, в очередной раз поврежденная вандалами. Была даже идея установить ее в залах Археологического музея, а под открытым небом выставить копию из гипса или современных полимеров.

Так, может, так и нужно было сделать, раз мы не в состоянии уберечь бедного древнего грека и его сыновей от вандализма? Сколько можно «любоваться» отломанными пальцами и следами прочих «ампутаций»?

Но было решено иначе. Лаокоон с сыновьями стоит там же, но за «лечение» скульптуры таки взялись. Специалисты вернули ей недостающие части, которые были изготовлены из композиционных материалов, стилизованных под итальянский мрамор.

В общем, сейчас она, обновленная, снова радует глаз. Кроме того, ее решили хоть как-то защитить от вандалов: установлено ограждение перед скульптурой.

Но и это еще не все. Дорожка, которая ведет к нему, будет демонтирована, а на клумбе высадят розы. Одесситов и гостей города власти города просят бережно относиться к скульптуре.

Обращение – совершенно по делу. Только, как известно, наши вандалы на все эти призывы, мягко говоря, не обращают никакого внимания. Сможет ли ограда и колючие розочки оградить им путь и умерить неуемное желание в очередной раз что-нибудь отбить у Лаокоона или его сыновей – большой вопрос…