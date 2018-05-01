Поставки США противотанковых ракетных комплексов «Javelin» Украине: эскалация конфликта на Донбассе

Петр Порошенко проверил готовность Вооруженных сил применить американские противотанковые комплексы Джевелин (Javelin), заявила пресс-служба президента. Учения прошли на одном из военных полигонов. Президенту продемонстрировали контрольные пуски по наземным целям, которые выполнили украинские военнослужащие. «Впервые в Украине состоялось испытание противотанкового комплекса третьего поколения «Джевелин». Я уверен в том, что на сегодняшний день боевые возможности украинских Вооруженных сил значительно выросли», – сказал Порошенко. «Нарешті цей день настав! Сьогодні вперше в Україні відбулися пуски ракетних комплексів Javelin», – написал Порошенко на своем Facebook. По его словам, «Джевелины» являются оборонительным оружием, которое будет применено только во время «наступлений Российской Федерации на позиции украинских войск». Напомним, что 1 марта Агентство Минобороны США по вопросам сотрудничества в сфере безопасности заявило, что Госдепартамент поддержал решение о передаче Украине комплексов Javelin на сумму до 47 млн. долларов. Сообщалось, что после этого решения украинская армия получит 37 пусковых установок Javelin (включая два ПТРК для запчастей) и 210 ракет к ним; тренировочные комплексы; тренинги по использованию ПТРК и их техническому обеспечению; услуги по транспортировке. В Госдепе отметили, что это решение – часть усилий США, чтобы помочь Украине защитить территориальную целостность и «сдержать дальнейшую агрессию». Россию эти сообщения возмутили. В российском МИД заявили, что США «переступили черту, объявив о намерении предоставлять Украине вооружение прямого сокрушительного действия».

История вопроса

«Долгожданные» ракетные комплексы «Джевелины», о которых так много и громко говорили в Украине, тихо прибыли в страну. Их прибытие уже подтвердил президент Петр Порошенко, а министр обороны Степан Полторак заявил, что уже началось обучение по подготовке боевых расчетов, которые будут использовать «Джевелины». Украина почти с самого начала конфликта в Донбассе просила у своих западных союзников, и в первую очередь у США, предоставить ей летальное оружие. В 2015 году Петр Порошенко заявил, что Украина просит США предоставить ей 1240 противотанковых комплексов «Джевелин», т.е. ровно столько, столько ядерных боеголовок Украина отдала в 1994 году согласно Будапештскому меморандуму в обмен на гарантии безопасности. Но тогдашний президент США Барак Обама всячески противился этому и даже ввел ограничения на поставки вооружений Украине. В американской администрации тогда поясняли свою позицию тем, что поставки оружия Киеву могут привести к эскалации конфликта в Донбассе. Хотя если быть объективным, то именно этот период был пиком эскалации. И только во времена президентства Дональда Трампа этот вопрос сдвинулся с мертвой точки. «Это решение о поставках оружия стало на самом деле снятием ограничений времен администрации Обамы. Президент Обама в свое время наложил ограничения на оказание помощи Украине со стороны США», – рассказал спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

Джевелины: какие они?

Ракетный комплекс «Джевелин» является одним из лучших переносных противотанковых ракетных комплексов в мире. Он предназначен для уничтожения бронетехники, защищенных объектов, низколетящих вертолетов и беспилотников. Комплекс может стрелять на расстояние от 50 м до 2,5 километра, а ракета обеспечивает пробиваемость брони толщиной в 70 сантиметров. Система работает по принципу советского ПЗРК «Игла», только компактнее, мощнее и легче в управлении. «Джевелин» легко помещается в карбоновый чемодан и транспортируется за спиной бойца. Развернуть оружие можно за пару минут, еще минута – чтобы подготовиться и ударить по цели. Ракета комплекса «Джевелин» оснащена инфракрасной головкой самонаведения. Работает по принципу «выстрелил – забыл», то есть не нужно корректировать ее полет к цели. Крылатая ракета «Джевелин» может атаковать цели как напрямую, так и ударить сверху. А это значит, что укрыться от нее нельзя, как и не существует против «Джевелинов» брони и защиты. Помимо всего прочего, ракетный комплекс «Джевелин» и ракеты к нему являются очень дорогим оружием. Каждая ракета часто может быть дороже той цели, которую она уничтожает. Минобороны США сообщило, представители компаний Raytheon и Lockheed Martin, отвечающие за этот контракт, уже прибыли в Украину для выполнения передачи и тренировок.

Мнения экспертов

Некоторые военные эксперты считают, что появление на вооружении украинской армии американских «Джевелинов» может в корне переломить ситуацию. Но есть мнение и о том, что нельзя переоценивать значимость этого вооружения. Возможности украинской армии радикально изменят не «Джевелины», а реформы структуры командования. «Джевелины» являются полезным видом вооружения, которое будет иметь ограниченный сдерживающий эффект, но не изменит фундаментально возможности украинской армии», – заявил директор аналитического Центра Байдена при Пенсильванском университете Майкл Карпентер. По мнению эксперта, намного важнее изменить структуру командования вооруженных сил Украины по стандартам НАТО и уровень подготовки и боеготовности украинских войск. Но и помимо этого есть один нюанс, который значительно сужает возможность использования «Джевелинов». США предоставили их Киеву только при одном, но непременном условии: на лини соприкосновения комплексов не будет. Они будут находиться в украинских частях далеко от линии фронта и не могут быть использованы Киевом для наступательных операций. Только на случай наступления со стороны противника. «Хочу подчеркнуть, что это оборонная техника. Она полезна только при танковом наступлении. Тогда его можно нейтрализовать. Это именно оборонительное вооружение – не для нападения и не для применения на линии конфликта. И я думаю, Украина во многом разделяет эту позицию», – пояснил спецпредставитель США Курт Волкер.

По мнению военного эксперта Михаила Самуся: «продажа США «Джевелинов» Украине говорит о том, что Соединенные Штаты и Украина переходят на новый уровень отношений. Во-вторых, США продажей «Джевелинов» сигнализируют своим союзникам по НАТО, что Украина заслуживает доверия и может импортировать оружие из стран Альянса. До последнего времени европейские члены НАТО не слишком спешили с поставками оружия в Украину. А если точнее – в большинстве стран ЕС существует неписаный запрет на поставки вооружений Украине. Аргументация – чтобы не допустить эскалации конфликта на Донбассе. Реальная причина – чтобы не раздражать Россию, с которой европейцы продолжают вести бизнес. Третье, поставки «Джевелинов», которые стоят на вооружении ВС США, а значит, являются самым современным оружием, открывают передачу Украине других оборонных технологий. И не только для простого потребления ВСУ, но и для внедрения в украинском вооружении, которое может производиться в Украине. При этом эти передачи теперь возможны не только из США, но и из других стран НАТО. Четвертое. Поступление «Джевелинов» на вооружение ВСУ потребует значительных усилий и инвестиций для командования ВС РФ и оккупационных сил на Донбассе. Для уменьшения вероятности поражения российской бронетехники необходимо будет провести глубокую модернизацию танков и бронемашин, которые направляются командованием ВС РФ в состав 1 и 2 АК оккупационного контингента на Донбассе».

Действительно, 35 пусковых установок и 210 противотанковых ракет не могут радикально изменить баланс сил на театре военных действий в зоне российско-украинского конфликта. Военное противостояние между странами масштаба России и Украины может решиться только в результате напряжения сил стратегического уровня не только в военной, а также в экономической, политической, дипломатической, информационной и других сферах. Эти усилия должны осуществляться в рамках единого замысла, скоординировано и в полном взаимодействии между различными элементами сектора безопасности. При этом собственно военный компонент должен действовать как единая разведывательно-ударная система, которая в реальном масштабе времени получает точные координаты целей противника, мгновенно принимает решение на уничтожение и в течение считанных минут уничтожает вражеские объекты. «Джевелины» здесь являются важным, но далеко не решающим компонентом.