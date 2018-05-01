Новое – это хорошо забытое старое

Востребовано временем

Совсем недавно на одесских улицах появились новые объекты из полых труб, увенчанные кабельными проводами и инструкцией о правилах пользования. Это индивидуальные пункты зарядки электрическим током электромобилей. Да, да в городе много появилось электромобилей, что потребовало внедрения нового сервиса по их обслуживанию. Вот почему на улицах в центре города, но особенно в местах отдыха, и появились пункты по заправке легковых автомобилей, приводящихся в движение электрической энергией.

Для многих появление электромобилей стало неожиданностью, а есть и такие граждане, которые просто не замечают их присутствие на улицах Одессы. И неудивительно. Вы, проходя мимо такого авто, просто не обращаете на них внимания. Все они похожи друг на друга, разнятся только марками, размерами и окраской. Но внимательный пешеход иногда с трепетом останавливается, когда мимо него проезжает или бесшумно останавливается авто.

Вот это и есть те новые авто, которые постепенно заполняют наши дороги и улицы. Между прочим, их число с каждым годом и даже месяцем увеличивается, так как автолюбителей все больше привлекает этот новый вид транспорта. Одни отдают ему предпочтение потому, что он меньше требует забот по уходу и прост в эксплуатации, другие его считают экономически выгодным. Ведь цена бензина, дизтоплива и даже сжиженного газа все интенсивнее повышаются, а электроэнергия значительно стабильнее по стоимости, да и ее цена в разы ниже топлива.

И, несмотря на то, что для нас транспорт на электрической тяге может считаться новым явлением, это далеко не так. Этот вид механического передвижения является предком автотранспорта с двигателями внутреннего сгорания. Просто мы не обращали на это особого внимания. А на самом деле автокары, которые заняты на погрузочных работах и перевозке груза внутри цехов на заводах и фабриках, на крупных базах, это родственники нынешних электромобилей. Да и прогулочные микроэлектроавтобусы, что заняты на черноморском побережье Одессы и на улицах города, это тоже все электротранспорт одной цепи.

А история нынешнего электромобиля уходит далеко в ХIХ век. Как свидетельствуют данные, зарождение транспорта на электрической тяге началось еще в 1832 году, когда шотландец Роберт Андерсон построил прототип нынешнего электромобиля в виде простой повозки. И лишь спустя 67 лет, в 1899 году в Санкт-Петербурге русский инженер Ипполит Романов создал первый отечественный омнибус на электрической тяге. В нем размещалось 17 пассажиров. Особенность его была в том, что извозчик, по нынешнему понятию водитель, размещался на высоких козлах позади пассажиров. Приводился в движение омнибус с помощью свинцовых аккумуляторов из 36 банок. Его емкость позволяла беспрерывно двигаться до 64 километров. Его мощность равнялась 4-м лошадиным силам. Этот электромобиль мог развивать скорость до 37,4 километра в час, по тому времени это была непостижимая скорость.

Однако изобретение двигателей внутреннего сгорания дало преимущество развитию автомобилей с этой механической тягой. Развитие же электромобилей в начале ХХ века тормозилось тем, что автомобили, работающие на электрической и механической тяге, не отличались в цене, но были сложности с зарядкой аккумуляторов. Для их зарядки требовался постоянный ток, а электростанции вырабатывали переменный. Приходилось устанавливать электромоторы и с помощью вала приводить в работу динамомашину, которая вырабатывала постоянный ток для зарядки аккумуляторов. Лишь в 1906 году, когда был изобретен простой выпрямитель переменного тока, значительно облегчилась проблема подзарядки аккумуляторов. И все же и это новшество не дало преимущество развитию электромобилей перед двигателями внутреннего сгорания. Только в последние 50 лет многие страны начали в больших масштабах создавать и внедрять электромобили. Особенно интенсивно развивались электромобили в 1960-е годы, когда в мире начали обращать внимание на экологию. К тому же в 1970-е годы начал дорожать бензин, что повысило интерес к более экономичным автомобилям с электрической тягой. Кроме того, в США, а затем и в других странах законодательно увеличили требования к выпускаемым ДВС с низким процентом выхлопов. А так как это увеличивало затраты на изготовление новых двигателей и увеличивало реализационную стоимость автомобилей, многие компании, производящие автомобили с ДВС, повысили интерес к выпуску электромобилей. Но и этот период продолжался недолго, в начале 2000-х годов производство электромобилей резко сократилось.

Но как бы кто не относился к электромобилям, их эксплуатация все в большей мере привлекала автолюбителей и экологов. Да и экономическая конъюнктура заставляет производителей больше обращать внимание на легковые автомашины с электрической тягой. Особенно это ярко проявляется, когда в мире происходит рост цены на нефть. Это и вынудило многие американские автомобильные концерны увеличивать выпуск электромобилей, которые по ходовым качествам и скорости не уступают обычным авто. Их совершенствование все время внедряется в производство. В настоящее время многие автопроизводители работают над тем, чтобы усовершенствовать аккумуляторные батареи, чтобы повысить их емкость, энергетическую мощность, надежность и увеличить время эксплуатации без подзарядки. В Германии на электромобиле, оборудованном новыми аккумуляторами, автолюбители совершили пробег из Мюнхена до Берлина, преодолев путь в 605 километров в условиях реального движения на автотрассе со средней скоростью 90 километров, а на отдельных участках скорость достигала 130 километров в час.

В связи с тем, что в последние годы в мире заметно возрос спрос на электромобили, во многих странах увеличивают их производство. Особенно в большом количестве производят и реализуют электромобили в Китае. Здесь в год их продажа увеличилась до 90 тысяч штук, что составляет 25% мировой реализации.

Чем привлекателен электромобиль?

У этого вида транспорта много преимуществ перед обычными автомобилями. И прежде всего – его экологическая чистота. Еще – дешевизна электроэнергии по сравнению с нефтяным и водородным топливом. Массовое применение электромобилей может способствовать снижению «энергетического кризиса» за счет подзаряди аккумуляторов в ночное время. Кстати, это экономически выгодно владельцам этих автомашин, так как подзарядка в ночное время на 50% дешевле. Да и такой фактор, как коэффициент полезного действие тоже важен, он составляет 90-95%, тогда, как у ДВС – 22-42%. Простота конструкции, отсутствие множества трущихся, вращающихся узлов и деталей, отчего в нем меньше шума. Низкая пожаро– и взрывоопасность при аварии. Возможность подзарядки от бытовой розетки, что позволяет в домашних условиях подзаряжать в ночное время. Но учтите, что при этом времени на подзарядку потребуется в 5 – 10 раз больше, чем от высоковольтного зарядного устройства.

У электромобиля есть еще много преимуществ перед автомашинами, работающими на ДВС. Тот, кто уже приобрел электромобиль, сразу убедится в его преимуществах. Вот плохо, что в Одессу в основном поступают в продажу авто, бывшие в употреблении. Очевидно, поставщики пока еще не уверены, что наши покупатели смогут приобретать новые, потому что их цена высока. Но это не аргумент. Посмотрите на марки легковых автомашин, которые колесят по нашим улицам и дорогам! Многие из них стоимостью в 50 – 70 тысяч долларов. Важно, чтобы одесситы быстрее переходили на электромобили, ведь наш город является курортным, и он нуждается в экологической чистоте. Чем больше в городе будет электромобилей, тем чище будет воздух в Южной Пальмире. Да и об экономике не забывайте. Ведь стоимость подзарядки аккумуляторов от стационарных зарядных устройств обойдется вам всего в 5 копеек за минуту, а за час – 3 гривны. Выгодно! К тому же, уже созданы и работают электромобили на солнечной батарее. А в Одессе солнца предостаточно. Дерзайте!