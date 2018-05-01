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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

ОСТОРОЖНО! Не станьте жертвой гадалок-воровок на Приморском бульваре

Категория: Новости / Происшествия

ОСТОРОЖНО! Не станьте жертвой гадалок-воровок на Приморском бульваре

Днём в понедельник одесские патрульные полицейские получили сообщение о краже на Приморском бульваре.

Потерпевшая описала приметы злоумышленниц, по которым правоохранители начали отрабатывать прилегающую территорию. Вскоре инспекторы увидели двух женщин, которые попадали под ориентировку.

Они занимались гаданием и навязывали свои услуги прохожим. Именно одна из задержанных во время общения залезла в сумку потерпевшей, забрала деньги и скрылась.

Злоумышленниц доставили в отделение полиции для выяснения дальнейших обстоятельств.



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