ОСТОРОЖНО! Не станьте жертвой гадалок-воровок на Приморском бульваре

Днём в понедельник одесские патрульные полицейские получили сообщение о краже на Приморском бульваре.

Потерпевшая описала приметы злоумышленниц, по которым правоохранители начали отрабатывать прилегающую территорию. Вскоре инспекторы увидели двух женщин, которые попадали под ориентировку.

Они занимались гаданием и навязывали свои услуги прохожим. Именно одна из задержанных во время общения залезла в сумку потерпевшей, забрала деньги и скрылась.

Злоумышленниц доставили в отделение полиции для выяснения дальнейших обстоятельств.