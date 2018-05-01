Один из членов НКРЕ КП, чьи взгляды не совпадают с позицией порошенковского большинства в Национальной комиссии регулирования электроэнергетики и коммунальных услуг, рассказал в телеэфире про Роттердам+ и о том, как олигархи наживаются на потребителях. С его слов, применяется хитрая схема, когда каменный уголь якобы идет через голландский порт Роттердам и уже оттуда его везут на украинские тепловые электростанции для выработки электроэнергии. Цель этой схемы – переложить затраты на производство электроэнергии на плечи потребителей. Получается как в известной фразе: один с сошкой, а семеро с ложкой. С сошкой ассоциируется потребитель, а поставщики услуг, в данном случае монополисты-олигархи – с ложкой. Именно они имеют всю прибыль с этой хитрой схемы.

В последнее время электроэнергия стала намного дешевле в Германии и Польше, нежели в Украине, в которой функционируют 15 атомных энергоблоков и несколько гидроэлектростанций. По логике вещей электроэнергия в Украине должна быть дешевле, чем в странах, где не работают атомные и гидроэлектростанции. Но получается наоборот. Потому что так называемые независимые регуляторы накручивают на украинские тарифы несуществующие расходы вроде доставки каменного угля в Голландию и оттуда в Украину с учетом всех транспортных расходов. В конечном итоге деньги зарабатывают хозяева энергогенерирующих мощностей вроде олигарха Ахметова и примкнувших к нему россиян Григоришина и Бабакова. В реальности же раскошеливается потребитель, то есть мы с вами. Более 55% всей электроэнергии в Украине производится на атомных электростанциях, еще более дешевая та электроэнергия, которая вырабатывается на гидроэлектростанциях. Но есть и так называемый «зеленый тариф». В него включают затраты на производство электроэнергии с помощью солнечных батарей и ветряков. Производство так называемой зеленой электроэнергии усиленно лоббируется в угоду нашим европейским партнерам. И в Европе действительно широко используются солнечные батареи и ветровые установки. Но у нас, как всегда, путают грешное с праведным: установлен единый тариф для всей электроэнергии, независимо от того, каким образом она произведена. Говорят, что деньги не пахнут. В данном случае с нас требуется одно: платить по счетам.