В Одессе неизвестные активисты разгромили три лотомаркета в центре города

По информации ГУНП, в эти объекты последовательно врывалась группа из десятка молодых людей с закрытыми балаклавами лицами, разбивала оборудование и бросала дымовые шашки.

По информации полиции пострадавших нет. Открыто уголовное производство по статье 296 (хулиганство).

Напомним, что всего два дня назад аналогичный случаи имели место на поселке Котовского. Тогда от рук десятка хулиганов пострадали так же три лотомаркета.

Тогда полиция также открыла уголовное производство по той же статье. Однако никаких конкретных результатов до сих пор нет.

По неофициальной информации, проблема в том, что из-за того, что нападавшие закрывали лица балаклавами, их не могут опознать.

Отметим, что одесские журналисты уже неоднократно ставили перед руководством области и ГУНП вопрос о необходимости запретить ношение балаклав или любых других предметов, закрывающих лицо в общественных местах.

Однако все эти обращения остаются безрезультатными.