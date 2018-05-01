Одесская «скорая» доставляет пациентов в больницы… Киева?

Во всяком случае, по словам совершившего на днях убийство одесского националиста Сергея Стерненко, с ним дело обстояло именно так.

Как сообщает сам Сергей Стерненко у себя на странице в соцсетях от 27 мая, после того, как его «насильно» выписали из одесской ГКБ№1, «…друзья не давали мне уйти домой, а вызвали «скорую». Она доставила меня из Одессы в одну из больниц Киева.»

Как одесская «скорая» могла отвести пациента в Киев, остается только гадать. Ведь одесские кареты скорой помощи по определению не должны покидать территории региона.

Впрочем, тот факт, что особа, действия которой рассматриваются по статье «умышленное убийство» может беспрепятственно уехать из города, где было совершено преступление, куда ему заблагорассудится, вызывает куда большее удивление.

Особенно, принимая во внимание, что правоохранительные органы на это до сих пор никак не отреагировали.