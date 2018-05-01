Сотрудники СБУ задержали одесситку за сепаратистские посты

По информации пресс-службы СБУ в Одесской области, сотрудники ведомства задержали жительницу Одессы «…за публикацию на своих страницах в соцсетях материалов, имеющих целью изменить государственную границу Украины и в поддержку ЛДНР».

Как говориться в сообщении, в ходе обыска были обнаружены гаджеты с доказательствами совершенного преступления, а также материалы, взятые из российских и сепаратистских пропагандистских сайтов.

Начато уголовное производство по части 1 статьи 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность Украины).