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  • Дата: Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30

Сотрудники СБУ задержали одесситку за сепаратистские посты

Категория: Новости


Сотрудники СБУ задержали одесситку за сепаратистские посты

По информации пресс-службы СБУ в Одесской области, сотрудники ведомства задержали жительницу Одессы «…за публикацию на своих страницах в соцсетях материалов, имеющих целью изменить государственную границу Украины и в поддержку ЛДНР».

Как говориться в сообщении, в ходе обыска были обнаружены гаджеты с доказательствами совершенного преступления, а также материалы, взятые из российских и сепаратистских пропагандистских сайтов.

Начато уголовное производство по части 1 статьи 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность Украины).



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