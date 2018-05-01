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  • Дата: Вчера, 17:00
Вчера, 17:00

Медики продолжают бороться за жизнь двух детей, пострадавших в жутком столкновении автомобиля с поездом на севере области

Категория: Новости


Медики продолжают бороться за жизнь двух детей, пострадавших в жутком столкновении автомобиля с поездом на севере области

Как сообщил губернатор Максим Степанов, двух летний ребенок все еще находится в Кодымской районной больнице, где им в реанимации занимаются нейрохирурги.

Другой пострадавший девятилетний ребенок уже доставлен в Одессу и также находится в тяжелом состоянии.

Напомним, что 28 мая микроавтобус «Nissan» на Лабушанском переезде столкнулся с идущим на «всех порах» поездом «Одесса-Киев».

В результате двадцати шести летняя женщина погибла, а три человека, в том числе, двое детей получили серьезные травмы.



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