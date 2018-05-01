Максим Степанов: раскручивание в СМИ темы о внесенном им ранее залоге за Сергея Стерненко имеют целью его дискредитировать

Такое убеждение он высказал сегодня в ходе общения с журналистами. По его словам, тогда он внес залог, отреагировав таким образом на несправедливое решение суда, которое потом было отменено апелляционным судом.

«Если бы ситуация повторилась, я бы поступил так же! Сейчас ситуация принципиально иная. Поэтому я считаю, что попытки связать оба факта (то дело и нынешнее убийство, совершенное Сергеем Стерненко) – это попытка дискредитации меня, как главы региона», — резюмировал Максим Степанов.

Далее Максим Степанов поделился своими подозрениями относительно источника, откуда пошла его дискредитация. Таким источником он считает публикации на ресурсе «ТАЙМЕР».

Напомним, что осенью прошлого года Максим Степанов внес за обвиняемого по другому делу Сергея Стерненко залог, чтобы тот мог выйти из СИЗО куда был отправлен по решению суда.

«По поводу попытки дискредитировать моё имя в контексте этой ситуации: я считаю, что это месть людей, которым я мешаю заниматься противоправной деятельностью на территории Одесской области, и своих политических оппонентов, которым не даёт спокойствия успешное развитие Одесской области», — добавил председатель Одесской облгосадминистрации.

Как ранее уже писал ТАЙМЕР, правый уличный активист Сергей Стерненко поздней ночью 24 мая смертельно ранил ножом молодого десантника Ивана Кузнецова, у которого остались трое детей. Напомним также, что именно губернатор Максим Степанов некогда внёс за Стерненко немалый залог в размере 600 тысяч гривен, чтобы последнего не отправили за решётку по подозрению в организации массовых беспорядков в Летнем театре Одессы 18 ноября 2017 года. Тогда телесные повреждения получил даже начальник областной полиции Дмитрий Головин.