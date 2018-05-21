Научное издание Одесской Юракадемии получило высокую награду на XIX Всеукраинской книжной выставке

Научная библиотека Национального университета «Одесская юридическая академия» стала лауреатом конкурса «Лучшая книга выставки XIX Всеукраинской выставки-форума «Украинская книга на Одесчине» в номинации «Энциклопедическое и справочное издание» за книги «Памятники права: редкие и ценные издание из фонда научной библиотеки Национального университета «Одесская юридическая академия» и «Памятники права: каталог редких изданий» (Одеса : Юридична література, 2017), которые были подготовлены к 20-летию Национального университета «Одесская юридическая академия».

Высокая награда стала результатом высокопрофессиональной, творческой работы коллектива составителей изданий (С. И. Еленич, Т. Ю. Фидаева, И. С. Мазур, Т. Н. Стефанчишена), а также поддержки проекта президентом Одесской Юракадемии Сергеем Васильевичем Киваловым.

Сохраняя ценные издания в фонде библиотеки в течение многих десятилетий, мы лелеяли надежду на возможность фундаментальной библиографической обработки документального фонда Музея редкой книги и представления его сокровищницы в отдельном научном издании. Приятно осознавать, что этот большой научный проект наконец нашел свое воплощение в юбилейном указателе «Памятники права: редкие и ценные издание из фонда научной библиотеки Национального университета «Одесская юридическая академия». Как результат неутомимого творческого труда всего библиотечного коллектива издание стало прекрасным подарком научной библиотеки к 20-летнему юбилею Национального университета «Одесская юридическая академия. — рассказала Мария Николаевна Солодухина, более 50 лет сохранявшая уникальные библиотечные фонды и долгое время занимавшая должность директора Научной библиотеки НУ «ОЮА».

Рецензентами изданий выступили ученые Национального университета «Одесская юридическая академия», которые провели анализ материалов указателя и каталога, а также предоставили свои рекомендации по разработке и публикации данного материала.

Наше издание является не только справочным и энциклопедическим, но также носит научный характер. Его рецензентами выступили учёные нашего университета в области истории права и лингвистики, а также учёный-библиограф из Одесской национальной научной библиотеки, таким образом, мы получили комплексный, всесторонний анализ и смогли учесть все необходимые рекомендации. Мы очень долго работали над этим проектом и важно то, что было создано одновременно два издания – библиографический указатель в 2-х томах, а также каталог в миниатюре, где в хронологическом порядке систематизированы издания, которые хранятся в нашем Музее редкой книги. Хочу выразить искреннюю благодарность президенту нашего университета Сергею Васильевичу Кивалову, которому мы обязаны самим существованием Музея редкой книги ведь многие ценные издания были подарены Сергеем Васильевичем нашему Музею. И я очень рада, что наш проект успешно воплотился в жизнь и был удостоен такой высокой награды среди огромного количества номинированных изданий. Для нас это не только повод для гордости, но и хороший стимул двигаться дальше и развиваться.

— отметила директор научной библиотеки НУ «ОЮА» Таисия Юрьевна Иванийчук.

Благодаря сотрудничеству со специалистами издательства «Юридическая литература» (Одесса) юбилейное издание приобрело совершенство стиля оформления и технической подготовки материала и стало настоящим украшением Научной библиотеки Одесской Юракадемии.

Отметим, что приоритетные направления деятельности Научной библиотеки Национального университета «Одесская юридическая академия» в последние годы были определены расширением функций библиотеки и созданием информационно-аналитического центра, аккумулирующего мощные информационные ресурсы и предоставляющего расширенный набор информационных услуг, который способствует развитию университетской науки и образования, а также социокультурной составляющей. Благодаря широкой поддержке руководства университета, были осуществлены важные меры, направленные на модернизацию научной библиотеке.

На сегодняшний день локальная компьютерная сеть библиотеки входит в состав компьютерной сети университета и насчитывает более 100 компьютеров. В Научно-информационном центре библиотеки установлены компьютеры с лицензионным антивирусным программным обеспечением, что гарантирует безопасность и сохранность баз данных.

Одновременно с осуществлением модернизации библиотечно-библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки, научно-методического сопровождения деятельности структурных подразделений библиотеки и библиотек отдаленных структурных подразделений НУ «ОЮА», происходит дальнейшее совершенствование функционирования автоматизированной информационной библиотечной системы UniLib, обеспечение максимально широкого доступа к ресурсам мирового информационного пространства, пополнения и продвижения репозитория eNUOLAIR (Electronic National University Odessa Law Academy Institutional Repository) и официального сайта научной библиотеки.

На сегодня электронный каталог автоматизированной системы Unilib доступен не только в локальной сети, но и с помощью веб-интерфейса в сети Интернет. Он насчитывает более 700 000 описаний. Формирование электронной библиотеки, расширение ее ресурсных возможностей является одним из основных направлений деятельности Научно-информационного центра. Общее количество полнотекстовых документов в институциональном репозитарии университета eNUOLAIR составляет более 5,5 тыс. документов. Была реализована возможность размещения материалов репозитария eNUOLAIR в Билефельдской научной поисковой системе (BASE Bielefeld Academic Search Engine).

Ежемесячно в библиотеке на основании статистических данных Google Analytics проводятся аналитические исследования о популярности в международном научном сообществе библиотечных веб-ресурсов (репозитария, электронного каталога, сайта), которые посещают пользователи более чем 50 стран мира.

Своими веб-ресурсами библиотека обеспечивает высокое место университета в международных вебометрических рейтингах. Cогласно престижному международному рейтингу Webometrics Национальный университет «Одесская юридическая академия» стал лучшим юридическим вузом Украины и лидером среди юридических вузов СНГ.

Сотрудники научной библиотеки уделяют особое внимание популяризации политики Open Access и продвижению научного наследия ученых университета путем размещения их работ в открытых полнотекстовых базах данных (SelectedWorks, ResearchGate, Academia.edu, Digital Commons Network и др.).

Ни для кого не секрет, что в современном обществе большинство людей просто не представляет своей жизни без активного пользования социальными сетями, в особенности это касается молодёжи. Именно с целью приобщения студентов к пользованию библиотекой и популяризации её деятельности были созданы официальные страницы Научной библиотеки НУ «ОЮА» в социальных сетях. Эти страницы содержат всю актуальную информацию о научных мероприятиях, выставках и презентациях и активно посещаются пользователями сети Интернет.