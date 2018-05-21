Научное издание Одесской Юракадемии получило высокую награду на XIX Всеукраинской книжной выставке

Научная библиотека Национального университета «Одесская юридическая академия» стала лауреатом конкурса «Лучшая книга выставки XIX Всеукраинской выставки-форума «Украинская книга на Одесчине» в номинации «Энциклопедическое и справочное издание» за книги «Памятники права: редкие и ценные издание из фонда научной библиотеки Национального университета «Одесская юридическая академия» и «Памятники права: каталог редких изданий» (Одеса : Юридична література, 2017), которые были подготовлены к 20-летию Национального университета «Одесская юридическая академия».
Высокая награда стала результатом высокопрофессиональной, творческой работы коллектива составителей изданий (С. И. Еленич, Т. Ю. Фидаева, И. С. Мазур, Т. Н. Стефанчишена), а также поддержки проекта президентом Одесской Юракадемии Сергеем Васильевичем Киваловым.
Рецензентами изданий выступили ученые Национального университета «Одесская юридическая академия», которые провели анализ материалов указателя и каталога, а также предоставили свои рекомендации по разработке и публикации данного материала.
Благодаря сотрудничеству со специалистами издательства «Юридическая литература» (Одесса) юбилейное издание приобрело совершенство стиля оформления и технической подготовки материала и стало настоящим украшением Научной библиотеки Одесской Юракадемии.
Отметим, что приоритетные направления деятельности Научной библиотеки Национального университета «Одесская юридическая академия» в последние годы были определены расширением функций библиотеки и созданием информационно-аналитического центра, аккумулирующего мощные информационные ресурсы и предоставляющего расширенный набор информационных услуг, который способствует развитию университетской науки и образования, а также социокультурной составляющей. Благодаря широкой поддержке руководства университета, были осуществлены важные меры, направленные на модернизацию научной библиотеке.
На сегодняшний день локальная компьютерная сеть библиотеки входит в состав компьютерной сети университета и насчитывает более 100 компьютеров. В Научно-информационном центре библиотеки установлены компьютеры с лицензионным антивирусным программным обеспечением, что гарантирует безопасность и сохранность баз данных.
Одновременно с осуществлением модернизации библиотечно-библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки, научно-методического сопровождения деятельности структурных подразделений библиотеки и библиотек отдаленных структурных подразделений НУ «ОЮА», происходит дальнейшее совершенствование функционирования автоматизированной информационной библиотечной системы UniLib, обеспечение максимально широкого доступа к ресурсам мирового информационного пространства, пополнения и продвижения репозитория eNUOLAIR (Electronic National University Odessa Law Academy Institutional Repository) и официального сайта научной библиотеки.
На сегодня электронный каталог автоматизированной системы Unilib доступен не только в локальной сети, но и с помощью веб-интерфейса в сети Интернет. Он насчитывает более 700 000 описаний. Формирование электронной библиотеки, расширение ее ресурсных возможностей является одним из основных направлений деятельности Научно-информационного центра. Общее количество полнотекстовых документов в институциональном репозитарии университета eNUOLAIR составляет более 5,5 тыс. документов. Была реализована возможность размещения материалов репозитария eNUOLAIR в Билефельдской научной поисковой системе (BASE Bielefeld Academic Search Engine).
Ежемесячно в библиотеке на основании статистических данных Google Analytics проводятся аналитические исследования о популярности в международном научном сообществе библиотечных веб-ресурсов (репозитария, электронного каталога, сайта), которые посещают пользователи более чем 50 стран мира.
Своими веб-ресурсами библиотека обеспечивает высокое место университета в международных вебометрических рейтингах. Cогласно престижному международному рейтингу Webometrics Национальный университет «Одесская юридическая академия» стал лучшим юридическим вузом Украины и лидером среди юридических вузов СНГ.
Сотрудники научной библиотеки уделяют особое внимание популяризации политики Open Access и продвижению научного наследия ученых университета путем размещения их работ в открытых полнотекстовых базах данных (SelectedWorks, ResearchGate, Academia.edu, Digital Commons Network и др.).
Ни для кого не секрет, что в современном обществе большинство людей просто не представляет своей жизни без активного пользования социальными сетями, в особенности это касается молодёжи. Именно с целью приобщения студентов к пользованию библиотекой и популяризации её деятельности были созданы официальные страницы Научной библиотеки НУ «ОЮА» в социальных сетях. Эти страницы содержат всю актуальную информацию о научных мероприятиях, выставках и презентациях и активно посещаются пользователями сети Интернет.