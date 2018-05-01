Серьезный пожар произошел накануне в высотном доме в Одессе

Автор: Александр Михайлов
По информации ГСЧС, пожар возник на двенадцатом этаже двадцати двух этажного дома на улице Армейской.
Площадь возгорания составила более пятидесяти метров. На ликвидацию возгорания пожарным понадобилось более часа.
К счастью, обошлось без жертв и постадавших. Что стало причиной возгорания, пока выясняется.
В процессе борьбы с огнем из здания было эвакуировано более сорока человек. В борьбе с пожаром принимали участие двенадцать единиц техники и сорок один человек личного состава.