Серьезный пожар произошел накануне в высотном доме в Одессе

По информации ГСЧС, пожар возник на двенадцатом этаже двадцати двух этажного дома на улице Армейской.

Площадь возгорания составила более пятидесяти метров. На ликвидацию возгорания пожарным понадобилось более часа.

К счастью, обошлось без жертв и постадавших. Что стало причиной возгорания, пока выясняется.

В процессе борьбы с огнем из здания было эвакуировано более сорока человек. В борьбе с пожаром принимали участие двенадцать единиц техники и сорок один человек личного состава.