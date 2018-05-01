В Одессе пройдет митинг против семейства живодеров

Митинг под названием "Остановим кровавый конвейер" пройдет 1 июня. Зоозащитники выйдут для того, чтобы обратить внимание правоохранителей на семью тиранов и маньяков.

По словам зоозащитников, Валерия Скибицкая и Максим Литвин, вот уже много месяцев занимаются живодерством в Южной столице. Они откликаются на объявления о том, что животные ищут добрые руки, подбирают щенков и котят на улице, забирают из приютов, а затем издеваются самым жестоким образом.

Этот кровавый беспредел происходит на глазах 5-летнего ребенка, который есть у супругов.

Данное семейство также "отметилось" на фестивале Home me Fest. Максим и Валерия уже даже выбрали животное, отнесли регистрировать, но волонтеры узнали их и отказали в получении питомца, попросив по хорошему покинуть мероприятие.