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  • Дата: Сегодня, 12:39
Сегодня, 12:39

Глеб Милютин: налогоплательщики Одесщины уплатили более 2,8 млрд грн. единого социального взноса

Категория: Новости

Глеб Милютин: налогоплательщики Одесщины уплатили более 2,8 млрд грн. единого социального взноса

Как сообщил начальник Главного управления ГФС в Одесской области Глеб Милютин, на протяжении января-апреля 2018 года налогоплательщики Одесчины уплатили более 2,8 млрд грн единого социального взноса.

Эта сумма на 29%, или на 640 млн грн больше прошлогоднего показателя.

Постепенный рост поступлений в фонды государственного социального страхования, в Пенсионный фонд - это хороший сигнал, который дает возможность говорить о дальнейшем увеличении выплат и пенсий в ближайшее время,
 - отметил Глеб Милютин.

Он добавил, что поступления единого взноса на протяжении января-апреля 2018 года превышают доведенный индикативный показатель на 310 млн грн.

Платя единый социальный взнос, граждане не только выполняют свою конституционную обязанность, они инвестируют в собственное благосостояние и будущее,
 - сказал начальник фискальной службы в Одесской области.

 



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