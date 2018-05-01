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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

Сегодня утром в трехэтажном жилом доме в центре Одессы сгорела квартира

Категория: Новости

Сегодня утром в трехэтажном жилом доме в центре Одессы сгорела квартира

  Об этом сообщили в пресс-службе Управления ГСЧС в Одесской области.

Пожар произошел на втором этаже жилого дома на Польском спуске, общей площадью 400 кв.м. Поскольку у старого здания — деревянное и камышовое перекрытие, существовала угроза распространения пламени.

Во время тушения пожара спасатели эвакуировали из дома 25 человек. В ходе ликвидации огня обнаружили тело погибшего мужчины. По предварительной информации, тело принадлежит владельцу квартиры, в которой возник пожар.

С огнем боролись 82 сотрудника ГСЧС. Они задействовали 20 единиц техники. Что спровоцировало возгорание — пока не известно.


Источник: Одесская жизнь



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