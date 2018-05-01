В одесской мэрии состоялось заседание комиссии по вопросам защиты прав детей

На заседании были рассмотрены актуальные вопросы обеспечения юным одесситам прав на социальную защиту, получение образования, медицинской помощи, надлежащих и безопасных условий проживания и воспитания в семьях.

Участникам заседания представили отчет о работе коммунального учреждения «Центр социально-психологической реабилитации детей» за 2017 год и первый квартал 2018 года.

Директор Центра социально-психологической реабилитации детей Татьяна Жадан ознакомила участников заседания со структурой, организацией работы и основными задачами Центра, отметив, что в учреждении созданы все условия для комфортного пребывания детей.

За счет средств городского бюджета в Центре проведены работы по установке новой электропроводки, капитальный ремонт пищеблока, медицинского блока и крыши здания. Также планируется провести ремонт складских помещений.

В коммунальном учреждении организовано 6-разовое питание в среднем на сумму 68,35 грн. в день на ребенка.

В течение 2017 года и 4 месяцев 2018 года в Центре находились 304 ребенка. Из них: возвращены в семьи - 88, переданы под опеку - 21, устроены в приемную семью - 2, в школу-интернат - 32, в детские дома - 9. Из общего количества ранее находились под опекой 30 детей.

В прошедшем году дневной стационар посещали 17 детей.

В настоящее время в Центре круглосуточно находятся 56 детей, 3 детей получают помощь в условиях дневного стационара.

Начальник службы по делам детей Одесского городского совета Ирина Дамаскина проинформировала участников встречи о проведенной работе с учащимися, которые систематически не посещали учебные учреждения без уважительных причин в первом полугодии 2017-2018 года.

По состоянию на 26 декабря 2017 года не приступили к обучению 20 учащихся, из них: по причине отсутствия контроля со стороны родителей – 15; местонахождение детей и родителей неизвестно - 5. За период с26 декабря 2017 года по 21 мая 2018 года были возвращены к обучению 20 детей.

По состоянию на 21 мая текущего года не посещают учреждения образования больше 10 дней без уважительных причин 10 учащихся, из них: 5 - дети, местонахождение семей которых неизвестно, 5 детей – по причине отсутствия контроля со стороны родителей.

С детьми, не посещающими школу, и их родителями проводятся профилактические беседы. Родители, уклоняющиеся от выполнения родительских обязанностей, привлекаются к административной ответственности. За невыполнение родительских обязанностей к админответственности привлечены 8 родителей (опекунов).

В управление превентивной деятельности Главного управления Национальной полиции в Одесской области направлены письма по розыску семей, местонахождение которых неизвестно.

Также на заседании были рассмотрены предложения к индивидуальным планам социальной защиты детей из многодетных семей, находящихся в сложных жизненных ситуациях.

Члены комиссии поддержали решение о даче согласия на устройство в школу-интернат малолетнего ребенка по заявлению его матери, которой необходимо пройти лечение.