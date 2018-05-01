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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

В школах Одесской области будет открыто сто кабинетов дистанционного образования

Категория: Новости


В школах Одесской области будет открыто сто кабинетов дистанционного образования

  Как отметил губернатор Максим Степанов, это необходимо для того, чтобы дети из отдаленных населенных пунктов могли получать качественное образование.

«Фантазировать на тему о том, что мы можем привезти качественное образование в каждый населенный пункт- бессмысленно! Но мы можем организовать обеспечение качественным образованием дистанционно!» -отметил глава региона.

Отметим, что создаваться такие кабинеты будут в т.н. «опорных школах» в каждом районе области. Стоимость реализации данного проекта, про предварительным расчетам, составила около тридцати четырех миллионов гривен.



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