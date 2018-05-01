Глеб Милютин: В Центрах обслуживания плательщиков фискальной службы Одесской области введена система «Электронная очередь»

Внедрение Системы «Электронная очередь» стало еще одним шагом для улучшения обслуживания налогоплательщиков Одесской области.
Как это работает?
На входе в Центры обслуживания плательщиков посетитель выбирает на терминале соответствующий пункт меню для регистрации и получает талон с номером очереди.
Перейдя в зону ожидания, клиент наблюдает за центральным табло электронной очереди. Таким образом система управления очередью контролирует загруженность специалистов Центра и улучшает сервис приема граждан.
В свою очередь, посетители Центров обслуживания плательщиков уже оценили работу системы. Своими впечатлениями делилась физическое лицо - предприниматель Ирина Рукавишникова, которая обслуживается в Центре обслуживания плательщиков ГНИ в Малиновском районе Одессы:
Всего, в течение января-апреля текущего года в 23-х стационарных Центрах обслуживания плательщиков и Мобильном центре обслуживания плательщиков Главного управления ДФС в Одесской области налогоплательщики получили почти 74 000 административных услуг.