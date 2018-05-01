Глеб Милютин: В Центрах обслуживания плательщиков фискальной службы Одесской области введена система «Электронная очередь»

Бизнес, который добросовестно платит налоги, рассчитывает на своевременное и качественное предоставление услуг фискальной службой. Мы с уважением относимся ко всем посетителям Центров обслуживания плательщиков и создаем для них комфортные условия,

- отмечает начальник Главного управления ДФС в Одесской области Глеб Милютин.

Внедрение Системы «Электронная очередь» стало еще одним шагом для улучшения обслуживания налогоплательщиков Одесской области.

В Центрах обслуживания плательщиков уже установлено 10 программно-аппаратных комплексов (терминалов), которые обеспечивают надлежащие условия для ожидания посетителей,

- сообщил Глеб Милютин.

Как это работает?

На входе в Центры обслуживания плательщиков посетитель выбирает на терминале соответствующий пункт меню для регистрации и получает талон с номером очереди.

Перейдя в зону ожидания, клиент наблюдает за центральным табло электронной очереди. Таким образом система управления очередью контролирует загруженность специалистов Центра и улучшает сервис приема граждан.

В свою очередь, посетители Центров обслуживания плательщиков уже оценили работу системы. Своими впечатлениями делилась физическое лицо - предприниматель Ирина Рукавишникова, которая обслуживается в Центре обслуживания плательщиков ГНИ в Малиновском районе Одессы:

Это очень удобно, особенно в период подачи налоговой отчетности. Фискальная служба Одесской области в очередной раз демонстрирует высокий уровень обслуживания.

Всего, в течение января-апреля текущего года в 23-х стационарных Центрах обслуживания плательщиков и Мобильном центре обслуживания плательщиков Главного управления ДФС в Одесской области налогоплательщики получили почти 74 000 административных услуг.