Одесский националист Стерненко и еще три активиста баллотируются в Совет общественного контроля при НАБУ

Экс–лидер одесского «Правого сектора», глава организации «Небайдужі» Сергей Стерненко, на днях зарезавший парня, 3 активиста «Демократична сокира орди» — Анатолий Мазур и глава ячейки «Автомайдана», действующий членом Совета общественного контроля Виталий Устименко баллотируются в Совет общественного контроля при НАБУ.

Согласно информации, голосование проходит в интернете сегодня, 30 мая, до 9 вечера. Кандидату необходимо набрать 15 голосов.

Отмечается, что из 40 заявленных кандидатур в Совет общественного контроля при НАБУ пройдут 15 человек.

Напомним, 24 мая около 11 вечера на 4-й станции Фонтана, Сергей Стерненко зарезал парня, по своему заявлению в эфире UMN своим ножом, позже пошёл «в отказ», заявляя, что из–за шока, наговорил на себя: нож отобрал у нападающих.

Однако, полиция на месте преступления нашла единственный нож, принадлежавший радикалу, которым был зарезан Кузнецов и ранен сам Стерненко.

В настоящее время активист избегает следствия, находясь на лечении в больнице Киева. К нему и его девушке — журналистке Наталье Усатенко, приставлена полицейская охрана.