Архив одесского клуба поклонников Владимира Высоцкого пополнили новые материалы о великом актера и поэте

Об этом в эксклюзивном интервью корреспонденту «Взгляда из Одессы» сообщил 1-й заместитель директора Одесского клуба поклонников творчества Владимира Высоцкого Андрей Сергеев.

По его словам, недавно были найдены несколько печатных изданий и пластинка с песнями Высоцкого.

"Мы нашли литературно-художественный журнал "Аврора" 1990 года", в котором находится несколько интереснейших материалов о Высоцком. Так, есть ответы на записки в ходе концертов в разные годы, напечатана анкета с вопросами на разные темы , которую предложил заполнить Высоцкому актера театра на Таганке Анатолий Меньшиков. Эту анкету Высоцкий заполнил 28 июня 1970 года. Также опубликована печатная версия интервью барда Пятигорскому телевидению от 14 сентября 1979 года. И, наконец, представлены уникальные фотоснимки с его ранних выступлений. Это очень ценные фото" , отметил он и добавил, что также участники клуба нашли журнал "Советский экран" , в котором представлена практически полная информация о киноработах актера.

"Как известно, Владимир Семенович за свою большую творческую карьеру с 1959 по 1980 годы снялся в 30 картинах. В журнале есть прекрасные кадры легендарного фильма Одесской киностудии "Место встречи изменить нельзя", в котором Высоцкий блистательно сыграл роль капитана Глеба Жеглова. Кстати, Владимир Семенович исполнил роли и в нескольких военных фильмах, среди которых «Единственная дорога», «Белый взрыв», «Война под крышами», «Живые и мертвые», «Я родом из детства». Некоторые снимки из этих картин напечатаны в найденном журнале. И как известно, бард написал очень много пронзительных песен о Великой Отечественной войне, о подвиге солдат-героев и всего народа. Родные воевали Владимира Семеновича воевали и он переживал трагедию той страшной войны, как личную. Поэтому в его песнях есть большая боль и горечь потери невинно убитых миллионов людей",- подчеркнул 1-й заместитель директора.

Андрей Сергеев сообщил, что коллекцию материалов клуба пополнила раритетная пластинка "Охота на волков", в которой есть множество известных песен и более 15 фотографий с одного из концертов.

"У нас есть архив пластинок, который мы собирали несколько лет. Вообще клуб постоянно ведет работу по поиску разных материалов о творчестве барда. Нам - поклонникам особенно дороги материалы, касающиеся пребывания Владимира Семеновича в Одессе в период с 1959 по 1980 год. И любой одессит кто ценит творчество Высоцкого и который может быть с ним встречался и имеет какие- то материалы, например фото, может связаться с нами. Мы сделаем копии этих материалов и обязательно покажем на одной из тематических выставок, которую клуб представит в этом году. При поддержке городских властей мы не раз уже проводили различные мероприятия, в том числе выставки, посвященные киноработам Высоцкого на Одесской киностудии. Наш клуб, созданный в 2015- м году успешно сотрудничает с Департаментом культуры и туризма Одесского горсовета. В будущем мы планируем проводить новые акции по популяризации творчества этого великого барда, поэта и актера ", - подытожил Андрей Сергеев.