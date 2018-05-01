В Приморском районе Одессы начат ремонт амбулатории семейной медицины

Департамент здравоохранения Одесского городского совета продолжает работу по обеспечению одесситов доступной и качественной медицинской помощью путем расширения сети амбулаторий семейной медицины.

Новая семейная амбулатория Центра первичной медико-санитарной помощи №2 создается по адресу: ул. Маршала Говорова, 26. Амбулатория будет располагаться в отдельном крыле здания, в котором находится детская городская поликлиника №4.

Это удобно для одесситов с детьми — приведя ребенка на прием к педиатру, они могут посетить и своего семейного врача. При этом семейная амбулатория оборудована отдельным входом на противоположной стороне здания детской поликлиники, так что потоки взрослых пациентов и детей не пересекаются.

Здесь же рядом расположены городская поликлиника №6 и городской роддом №5 с женской консультацией, что обеспечивает дополнительные удобства для пациентов при посещении врачей различных учреждений.

В настоящее время в помещениях амбулатории начат капитальный ремонт за счет средств городского бюджета Одессы. Ведется подготовка под дальнейшие малярно-штукатурные работы, укладку напольного покрытия, монтаж потолков. В ходе ремонта будет произведена замена инженерных коммуникаций. Заказчиком ремонтных работ выступает управление капитального строительства Одесского горсовета.

После завершения ремонтных работ семейная амбулатория будет оснащена современным медицинским оборудованием и мебелью в соответствии с табелем оснащения учреждений первичной медицинской помощи.

Открытие новой амбулатории улучшит пешеходную и транспортную доступность медицинской помощи для жителей микрорайона между Аркадией и 5-ой станцией Большого Фонтана.