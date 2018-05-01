В Одессе запустили туристическую полицию

Специально для охраны общественного порядка в курортных зонах Одессы и Одесской области запустили группы туристической полиции.

Они будут работать с 1 июня и до окончания туристического сезона - 30 сентября. Полицейские будут предоставлять консультации и помощь отдыхающим, регистрировать жалобы граждан относительно повреждения и исчезновения имущества, анализировать оперативную ситуацию в местах скопления туристов.

Ежегодно Одесскую область посещают более шести миллионов туристов и отдыхающих. Это не только украинцы, но и иностранцы. Все сотрудники групп осведомлены о законодательстве в отношении иностранных граждан, миграционных процедур и визовых ограничений.