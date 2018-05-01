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  • Дата: Сегодня, 19:00
Сегодня, 19:00

В Одессе запустили туристическую полицию

Категория: Новости

В Одессе запустили туристическую полицию

  Специально для охраны общественного порядка в курортных зонах Одессы и Одесской области запустили группы туристической полиции.

Они будут работать с 1 июня и до окончания туристического сезона - 30 сентября. Полицейские будут предоставлять консультации и помощь отдыхающим, регистрировать жалобы граждан относительно повреждения и исчезновения имущества, анализировать оперативную ситуацию в местах скопления туристов.

 Ежегодно Одесскую область посещают более шести миллионов туристов и отдыхающих. Это не только украинцы, но и иностранцы. Все сотрудники групп осведомлены о законодательстве в отношении иностранных граждан, миграционных процедур и визовых ограничений.



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