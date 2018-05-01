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  • Дата: Сегодня, 19:30
Сегодня, 19:30

В школах Великомихайловского района выявили многочисленные нарушения при готовке горячих обедов

Категория: Новости

В школах Великомихайловского района выявили многочисленные нарушения при готовке горячих обедов

  Прокуратура через суд требует разорвать договор с предпринимателем, который предоставлял обеды в учебных учреждениях.

При проверке помещений, в которых готовились горячие обеды, обнаружили многочисленные нарушения. В частности, кухни не были обеспечены достаточным количеством холодильников для хранения продуктов, а также отсутствовали условия для соблюдения личной гигиены сотрудников.

Раздельнянская прокуратура отправила иск в Хозяйственный суд области. В нем требуется разорвать договор с поставщиком горячих обедов в школы Великомихайловского района.


Источник: УСИ Одесса



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