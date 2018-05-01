В "Укрзализныце" хотят купить вагоны компании "Talgo", чтобы увеличить скорость поезда «Интерсити+» Киев - Одесса

Об этом сообщил и. о. главы правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов во время конференции в Одессе.

Это позволит сократить время в пути этого поезда до пяти с половиной часов. Сейчас дорога занимает около семи часов.

Е. Кравцов отметил, что в данный момент проводят анализ вариантов увеличения скорости на существующей инфраструктуре без строительства параллельной новой колеи.

"Мы рассматриваем возможность приобретения вагонов "Talgo", которые уже зарекомендовали себя в других странах и позволяют увеличить скорость на существующий инфраструктуре на 20-25%. [...] Для этого Укрзализныци нужна государственная поддержка и выделение 250-400 миллионов гривень госсредств на закупку подвижного состава», - заявил он.

«Этот проект можно реализовать в течение двух лет. А строительство отдельной скоростной линии Киев - Одесса требует около 5 миллиардов долларов, которых в настоящее время компания не имеет", - добавил он.