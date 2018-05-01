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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

Первая ракетка Украины Элина Светолина вышла в третий круг одного из самых престижных международных теннисных турниров «Ролан Гаррос»

Категория: Новости


Первая ракетка Украины Элина Светолина вышла в третий круг одного из самых престижных международных теннисных турниров «Ролан Гаррос»

  Во втором туре турнира она уверено победила словацкую теннисистку Викторию Кужмову.

Для победы одесситке оказалось достаточно двух партий, которые она выиграла со счетом «6-3» и «6-4».

Теперь в третьем туре ей предстоит поединок с румынской теннисисткой Михаэлой Бузареску.

Отметим, что проводимый в Париже «Ролан Гаррос» является одним из самых престижных международных теннисных турниров т.н. «Большого Шлема».

Напомним, что на сегодняшний день Элина Светолина является четвертой в мировом теннисном рейтинге.



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