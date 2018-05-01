В одесские школы требуется еще 11 миллионов гривен для решения проблем с пожарной безопасностью

Управление капитального строительства Одесского горсовета просит выделить еще около 11,5 миллионов гривень на меры по соблюдению правил пожарной безопасности в 31 школе Одессы.

По словам замначальника УКСа Ларисы Янушкевич, работы надо проводить в ближайшее время, пока дети ушли на каникулы. Все сметы формируются на основании предписаний ГСЧС после проверок.

«По части проектов подготовили проекты и даже получили заключения экспертизы», - заметила она.

Депутаты согласовали необходимую сумму и отправили проект на рассмотрение бюджетной комиссии.

Напомним, в нынешнем году уже выделили 30 миллионов гривень на это направление. Новые средства нужны, чтобы заменить все пожароопасные материалы, убрать пластиковые трубы и т.д.