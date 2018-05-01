Ребенок пострадавший в ДТП с поездом до сих пор находится в коме

Двухлетнему Любомиру, который пострадал в страшной аварии на железнодорожном переезде в Кодымском районе, требуется помощь: он до сих пор находится в коме. На данный момент идет сбор средств на его лечение.

Напомним, трагедия произошла на железнодорожном переезде возле Кодымы в Одесской области 28 мая около 8 часов утра.

Столкнулись микроавтобус Nissan и пассажирский поезд Интерсити Одесса-Киев, который двигался со скоростью 115 км/ч.

Одна женщина погибла, двое детей – 2 и 9 лет – в крайнем тяжелом состоянии.

Как сообщил глава Одесской ОГА Максим Степанов, если решат специалисты, 2-летнего Любомира могут транспортировать вертолетом в Одессу или Киев, чтобы продолжить дальше бороться за его жизнь: у него диагностирована кома 3-й степени, черепно-мозговая травма, кровоизлияние и перелом основания черепа.

Девочку 9-ти лет уже привели в Одессу, она получает всю помощь от нейрохирургов. Мать Любомира получила множественные ушибы, она в шоковом состоянии, отец также травмировался – в момент ДТП он был за рулем, сейчас задержан полицией.

«Магистр и сотрудник деканата, одна из моих лучших студенток Ксения Негашева погибла. Выпускница Алена Долгочуб, недавно защитившая кандидатскую диссертацию, с многочисленными травмами находится в больнице, ей сделана операция. Мой аспирант, очень талантливый и ответственный Валентин Долгочуб, муж Алены, был за рулем. Их маленький сын Любомир, маленькое солнышко, в крайне тяжелом состоянии. Искренние соболезнования семье и друзьям Ксении. Это сильная боль и ужасная потеря для всего факультета», — написала доцент кафедры археологии и этнологии Украины исторического факультета ОНУ им. Мечникова Наталья Петрова.

«Прошу помощи. Мои Валентин, Любомир и Алена попали в автокатастрофу, малыш в реанимации» — просит бабушка Любомира Ирина.

По данным полиции, машина выехала на регулируемый переезд, несмотря на включенные световые и звуковые сигналы, родственники же пострадавшей семьи заявили, что шлагбаум на переезде был поднят. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного Кодекса Украины.