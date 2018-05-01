Дело водителя, обвиняемого в совершении смертельного ДТП на Балковской, передали в суд

29 мая прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 21-летнего Константина Уманца, которого подозревают в нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель людей. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, смертельное ДТП на Балковской случилось 11 марта этого года. По информации прокуратуры, во время заноса водитель «Toyota Camry» выехал за пределы дороги и сбил двоих пешеходов — мужчину и женщину. От полученных травм они умерли на месте.

На видео, которое несколько дней спустя появилось в Сети, видно, что автомобилей на дороге во время ДТП было два, а пешеходы шли по тротуару.

Спустя 5 дней после аварии Приморский суд Одессы отправил подозреваемого Уманца в СИЗО без права внесения залога. Однако 16 мая ему изменили меру пресечения на круглосуточный домашний арест.