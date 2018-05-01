Китайцы начали переговоры с ОГА о возможности строительства в области цементного предприятия и технопарка

Крупный китайский производитель строительных материалов выразил желание переместить часть своих мощностей ближе к европейским рынкам сбыта, в Одесскую область.

Как сообщили в пресс-службе Одеской ОГА, Anhui-Cement Company начала с местными властями переговоры о возможности строительства в области цементного предприятия и технопарка. Кроме этих объектов, инвестор заинтересован во вложениях в туристическую сферу региона.

Данные вопросы представители компании обсудили на встрече с главой областного совета Одессы А.Урбанским. Сторону китайских бизнесменов представлял консул в сфере торговых отношений КНР в Одесской области, представители администрации Anhui-Cement Company, а также специалисты украинского филиала «Китайской металлургической строительно-инжиниринговой корпорации».

Одесский областной совет выразил готовность принять к рассмотрению инвестиционные предложения бизнесменов, изучив предложенные ими бизнес проекты. О «Китайской металлургической строительно-инжиниринговой корпорации» известно то, что она занята в строительстве гражданских и промышленных объектов, как на территории самой КНР, так и за рубежом, в двадцати странах.

Это одна из пяти самых крупных компаний Китая. Основным направлением деятельности АСС является производство и сбыт цементной продукции.