В Украине намерены создать четыре авиационных хаба, помимо Борисполя

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил о необходимости создания в Украине четырех дополнительных авиационных хабов, помимо Борисполя.

По мнению главы ведомства, ими должны стать Одесса, Львов, Харьков и Днипро, сообщил он в ходе Ukrainian Ports Forum 2018 в Одессе.

"В условиях Украины нам нужно четыре региональных хаба, помимо аэропорта Борисполь. Это Одесса, Львов, Харьков, Днипро", - отметил он.

Напомним, 30 мая Кабинет министров утвердил национальную транспортную стратегию Украины до 2030 года. В частности, в ее рамках предполагается создание пассажирских и грузо-логистических инфраструктурных комплексов как составной части мультимодальных кластеров с железнодорожным, автомобильным, авиационным и водным транспортом, в частности, путем строительства системы мультимодальных транспортно-логистических кластеров и логистических центров на границах, в портах и аэропортах, внутри страны.

Тем временем в аэропорту Борисполь назвали шесть конкурентных хабов в Европе: главными соперниками на рынке в администрации предприятия считают аэропорты Стамбул и Москва (Шереметьево). Аэропорты Франкфурт, Мюнхен, Вена, Варшава и Прага.