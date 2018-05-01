В Лиманском районе поезд сбил мужчину

58-летний одессит был сбит поездом на станции Черноморская Лиманского района. Об этом сообщили в полиции Одесской области.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Лиманского отдела полиции.

По информации правоохранителей, мужчина стоял на железнодорожных путях. При приближении поезда он не отреагировал на сигнал машиниста, в результате чего был сбит.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас правоохранителями устанавливаются все обстоятельства трагедии.