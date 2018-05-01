На Таирова провели профилактическую акцию «День здоровья»

В минувшую субботу, 26 мая 2018 года, в Центре первичной медико-санитарной помощи №4 провели ежемесячную профилактическую акцию «День здоровья». Для удобства работающих одесситов акция по комплексному обследованию состояния здоровья была организована в выходной день.

Всем желающим предлагалось бесплатно измерить артериальное давление, уровень глюкозы в крови, рост и вес, пройти дерматоскопическое обследование кожи для ранней диагностики новообразований, электрокардиографию, экспресс-тестирование на ВИЧ, получить консультацию семейного врача и подписать с ним декларацию.

Всего в акции приняли участие более ста одесситов. Измерение уровня артериального давления проведено 98 пациентам, из них у 27 была диагностирована артериальная гипертензия. Этим пациентам семейные врачи ЦПМСП №4 рассказали о возможности получить лекарства от гипертонической болезни бесплатно или с частичной оплатой по государственной программе «Доступные лекарства» и выписали льготные рецепты.

Кроме того, 64 пациента прошли определение уровня глюкозы в крови, из них у 29 человек был выявлен повышенный уровень сахара. Также благодаря акции при проведении дерматоскопии были выявлены 5 случаев подозрения на злокачественные новообразования кожи, эти пациенты были направлены на дальнейшую консультацию к онкологу.

В профилактической акции приняли участие и представители благотворительной организации «100 процентов жизни», которые раздавали информационные материалы о профилактике ВИЧ и приглашали одесситов бесплатно определить свой ВИЧ-статус с помощью экспресс-тестов.

Проведение Дней здоровья в ЦПМСП №4 продолжится в каждую последнюю субботу месяца.

Следующий День здоровья состоится 30 июня 2018 года с 9:00 до 13:00 по адресу: ул. Левитана, 62.