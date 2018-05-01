В Одесской области на пункте пропуска задержали украденный автомобиль

Пограничники Белгород-Днестровского отряда Госпогранслужбы (ГПСУ) в пункте "Серпневе" в Тарутинском районе Одесской области задержали автомобиль, находившийся в розыске по линии Интерпола. Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

Водитель, 23-летний житель Тернополя, прибывший за рулем автомашины "Рено" 2001 года выпуска, польской регистрации, намеревался вывезти ее в Молдову.

Он пояснил, что приобрел данное авто для своего знакомого. При этом пограничники установили, что машина была выкрадена на территории Польши – и с января 2018 года находится в международном розыске по линии Интерпола.

По данному факту проинформировано Украинское бюро Интерпола в Киеве. Автомобиль передан представителям Нацполиции в Одесской области.