Порошенко примет участие в открытии многострадального моста в Паланке

Президент Украины Петр Порошенко примет завтра, 1 июня, участие в открытии моста возле села Паланка на трассе Одесса-Рени.

Также глава государства посетит праздничные мероприятия по случаю Дня защиты детей в Авангардовской ОТГ, открытии фестиваля «Odessa Classics» в Одесском оперном театре и ознакомится с ходом реализации инвестпроектов в области.

Напомним, две недели назад было проведено тестирование моста после его капитального ремонта. Для этого на мост загнали одновременно 16 фур одновременно общим весом 360 тонн.

Мост в районе Паланки был закрыт на ремонт 10 декабря 2016 года. Тогда сообщалось, что работы закончат к 1 июня 2017-го. На открытии объездной дороги в мае говорилось уже о том, чтобы закончить до осени. В конце августа стало известно, что из-за проседания грунта сроки перенесли на 1 ноября.

В октябре 2017-го выяснилось, что на стадии проектирования капремонта моста были допущены существенные ошибки и открытие надо снова переносить.

Стоимость нового объекта составила 112 миллионов гривен. Помимо увеличения грузоподъемности, новый мост должен быть длиннее почти на 10 метров и шире на 2 метра.