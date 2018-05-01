Судебное заседание по делу Саркисяна перенесено из-за неявки адвокатов

Сегодня, 31 мая, в Приморском райсуде планировали рассмотреть дело директора лагеря «Виктория» Петроса Саркисяна, которого обвиняют в служебной халатности, в результате которой погибли три девочки во время пожара в лагере. Но пришлось заседание перенести из-за неявки его адвокатов.

Отметим, у Саркисяна трое защитников. Никто из них не явился в суд, так как кто-то отбыл в командировку, а кто-то занят в другом процессе. Соответствующее заявление было подано в суд.

Заседание назначили на 5 июня.

Напомним, Саркисян также обвиняется в присвоении зарплат мнимых сотрудников.