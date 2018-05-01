 
Информация к новости
  • Просмотров: 53
  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

Судебное заседание по делу Саркисяна перенесено из-за неявки адвокатов

Категория: Новости

Судебное заседание по делу Саркисяна перенесено из-за неявки адвокатов

  Сегодня, 31 мая, в Приморском райсуде планировали рассмотреть дело директора лагеря «Виктория» Петроса Саркисяна, которого обвиняют в служебной халатности, в результате которой погибли три девочки во время пожара в лагере. Но пришлось заседание перенести из-за неявки его адвокатов.

Отметим, у Саркисяна трое защитников. Никто из них не явился в суд, так как кто-то отбыл в командировку, а кто-то занят в другом процессе. Соответствующее заявление было подано в суд.

Заседание назначили на 5 июня.

Напомним, Саркисян также обвиняется в присвоении зарплат мнимых сотрудников.


Источник: Первый Одесский Портал



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 